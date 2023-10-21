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8. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali 9 Kasım'da başlıyor

8. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali 9 Kasım'da başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali, bu yıl 9-16 Kasım'da gerçekleştirilecek.

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Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Başka Bi' Festival" mottosuyla yolculuğuna devam eden festivalin, bu yılki finalistleri açıklandı.

Yönetmenler Emre Sefer, Ömer Güler, Merve Özen, Meryem Sena Metin ile akademisyen yönetmen Yusuf Emirdar'ın yer aldığı ön seçici kurulda, tüm filmler titizlikle incelendi ve değerlendirildi.

Festival kapsamında, kısa film gösterimlerinin yanı sıra birçok etkinlik, söyleşi, ustalık sınıfı, tek plan masa buluşmaları, atölye ve paneller yapılacak.

Ayrıca geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sinema temalı bir kitap basılarak, festival takipçileriyle paylaşılacak. Tüm film gösterimleri, Atatürk Kültür Merkezi, Yeşilçam Sineması'nda gerçekleştirilecek.

Kurmacadan deneysele onlarca kısa film

Kurmaca kategorisinde Aram Dildar'ın "Adres", Barış Kefeli ile Nükhet Taneri'nin "Ben Tek Siz Hepiniz", Beril Tan'ın, "Farklı Bir Yas", Kaan Orgunmat'ın, "The Wake Up Chirp", Turan Haste'nin "Rutubet" ve Alkım Özmen'in "Gece Babamızı Ararken" adlı filmleri yarışacak.

Begüm Aksoy ile Derya Ar'ın "Cevizin Altında", Cihan Emre Zengin ile Ecem Görü'nün "İlk", Göksel Altül'ün "Truffle", Hazan Beklen'in "İnsan Örtüsü" ve Alican Durbaş'ın "Uzak Ayna" filmleri deneysel kategoride sinemaseverlerle buluşacak.

Belgesel kategorisinde de ​​​​​​​Barış Yücedağ'ın "Bakmadan Geçemediklerim", Yalçın Çiftçi'nin "Beyaz Dağın Çocukları", Meryem Şahin'in "Özgürlük Yılkıları", Charles Emir Richards'ın "Suriyeli Kozmonot" ve Yavuz Selim Taşçıoğlu'nun "Vira" adlı kısa belgeselleri yer alacak.

Mehmet Nuri Kaya'nın "Azami Nefes Sayısı", Batıkan Köse ile Doğukan Köse'nin "Cepgöz", Mehmet Akif Yıldız'ın "Simbiyoz", Zeynep İncetekin'in "Karatavuk" ve Didar Ağlaç Güzelkaya'nın "Omid" adlı filmleri, animasyon kategorisinde izleyici karşısına çıkacak.

Bu yılın Lise kategorisinde ise Zeynep Kurt'un "Zamanın Anahtarı", Evrim Su Işık'ın "Suskun", Demir Demirbağ'ın "Çürümüş Anıların Rüyası" ve Barış Kuzey Yılmaz'ın "Yeniden Doğuş" adlı filmleri yarışacak.

10 proje Yapım Desteği Ödülü için yarışacak

Yarışma dışı bir gösterim seçkisinde Mehmet Acaruk'tan "Elma", Bora Yavuz Subaşı'dan "Pamuk Prenses ve Cüce", Deniz Türker'den "Sayılar", Halime Usta'dan "Soğuk, Uzak ve Kirli", Zülfü Gül'den "Son Ağaç", Şenol Çöm'den "Gezen Oğlak", Eren Aybars Arpacık'tan "Yeraltından Notları" bulunuyor.

Festivalin bu yılki Yapım Desteği Ödülleri içinse 10 kısa film projesi yarışıyor. Emre Cef Kamhi'nin "Aslında Herkes", Mehmet Başak'ın "Ayna", Ozan Sertdemir'in "Bir Erkeğin Kabrine Giden Yol", Celal Yücel Tombul'un "Doksan Dokuz", Özlem Gözüm Cengiz'in "Düğüm Günü", Ronay Gür'ün "Hasat", Yiğit Armutoğlu'nun "Ivan'ın Çocukluğu", Öykü Orhan'ın "Kara Maden", Mert Kartal ile Serdar İnan'ın "Kuşlar Gibi" ve Mustafa Yılmaz'ın "Sonbahar" adlı kısa film projeleri bu kategoride yer alıyor.

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