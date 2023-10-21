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Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Abdulkadir Bitigen oldu.

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta karşılaşacak. İki ezeli takım arasında saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın 4. hakemi Mert Güzenge olacak.

Derbide VAR koltuğunda ise Abdulkadir Bitigen oturacakken, AVAR'da Erkan Engin ve Mehmet Emin Tuğral eşlik edecek.

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