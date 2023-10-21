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Derbi günü! Galatasaray evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor! İlk 11'ler, maç kaçta hangi kanalda?

Derbi günü! Galatasaray evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor! İlk 11'ler, maç kaçta hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 354. kez birbirine rakip olacak. Tarihi rekabette son durum ne? Maç saat kaçta hangi kanalda oynanacak?

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 354. kez birbirine rakip olacak. Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 353 maçın 125'ini Galatasaray, 114'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Taraflar arasındaki 99 yıllık rekabette sarı-kırmızılıların attığı 493 gole, siyah-beyazlılar 463 golle karşılık verdi.

Ligde Galatasaray'ın üstünlüğü var

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 130 karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 48, Beşiktaş ise 39 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 159, siyah-beyazlılar 139 gol kaydetti.

RAMS Park'taki maçlarda durum ne?

Galatasaray, 2011'de açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta rakibine kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor. Seyrantepe'de Beşiktaş'ı 13 kez ağırlayan sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet, 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu maçlarda attığı 21 gole karşılık, kalesindeki 9 gole engel olamadı.

Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği dev derbi maç bugün saat 19'da oynanacak. Maçı Bein Sport canlı olarak yayınlayacak. 

Cimbom son 6 maçın 5'inde Beşiktaş'ı yendi

Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada Beşiktaş ile yaptığı son 6 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, taraftarı önündeki bu müsabakalanda 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. "Cimbom" rakibiyle sahasında yaptığı son 6 maçta 11 gol atıp, 3 gol yedi. Galatasaray, 3 mücadelede kalesini gole kapatırken, diğer 3 karşılaşmada rakibine 1'den fazla gol şansı vermedi.

Son 10 maçta Beşiktaş üstün

İki takım arasında oynanan son 10 derbide galibiyet sayısında Beşiktaş'ın 5-4 üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 5, Galatasaray ise 4 galibiyet aldı. Bir müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Siyah-beyazlıların attığı 12 gole, sarı-kırmızılılar 11 golle karşılık verdi.

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