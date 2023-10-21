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Genç kızın yardım çığlıklarını duyup tacizciyi yaka paça polise teslim ettiler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Genç kızın yardım çığlıklarını duyup tacizciyi yaka paça polise teslim ettiler

ANTALYA'nın Serik ilçesinde genç bir kızı taciz ettiği gerekçesiyle vatandaş tarafından yakalanan adam tutuklandı. Genç kızın yardım çığlıkları üzerinde vatandaşlar tarafından yakalanan adam olay yerine gelen polise teslim edildi.

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Olay, geçtiğimiz gün Serik ilçesine bağlı Yeni Mahalle Hürriyet Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki Ş.Ö isimli şahsın kaldırımda bulunan genç bir kızı taciz etti. Kızın yardım çığlıkları üzerine olayı duyan duyan vatandaşlar, yaşanan arbedenin ardından adamı yakalayıp bir işyerinin önüne oturtup polisin gelmesini bekledi.

Taciz şüphelisinin çevresini saran vatandaşlar bir taraftan cep telefonuyla görüntüsünü kayıt altına aldı.

Olay sonrası tacize uğradığını iddia eden ve ismi öğrenilemeyen genç kızın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Ş.Ö.’yü ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Genç kızın şikayetçi olması üzerine ilçe emniyet müdürlüğünde ifadesi alınan ve adliyeye sevk edilen Ş.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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