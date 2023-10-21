Kocam benden yetişkin film pozisyonları istiyor! Esra Ezmeci'ye gelen sorular 'pes' dedirtti

Soru: Kocam benden porno pozisyonları istiyor "bul at bana gelince yaparız" diyor zevkle geliyor. Öyle iyi mi kötü mü?

Cevap: Eşinizle aranızda fantezilerinizi konuşabilir. Gün içinde bununla ilgili birbirinize görseller ya da yazılar atabilirsiniz. Bu aranızdaki tutku ve heyecanı artıracaktır.