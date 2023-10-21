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Kocam benden yetişkin film pozisyonları istiyor! Esra Ezmeci'ye gelen sorular 'pes' dedirtti

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Kocam benden yetişkin film pozisyonları istiyor! Esra Ezmeci'ye gelen sorular 'pes' dedirtti

Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye takipçilerinden gelen sorular bir kez daha pes dedirtti.

Kocam benden yetişkin film pozisyonları istiyor! Esra Ezmeci'ye gelen sorular 'pes' dedirtti

Televizyon ekranlarından tanıdığımız ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyada takipçilerinden gelen soruları paylaşmaya ve yanıtlamaya devam ediyor.

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Kocam benden yetişkin film pozisyonları istiyor! Esra Ezmeci'ye gelen sorular 'pes' dedirtti

Takipçileriyle soru-cevap etkinliği düzenleyen Esra Ezmeci'ye birbirinden ilginç soru ve itiraflar geliyor.

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Kocam benden yetişkin film pozisyonları istiyor! Esra Ezmeci'ye gelen sorular 'pes' dedirtti

Soru: Kocam 32 yaşında 72 yaşında bir kadınla birlikte. Ona silikon meme, estetik yaptırmış, Sevabına diyor.

Cevap: Böyle sevap kazanmaya çalışmadığı belli. Ama eşiniz kendinizden büyük biriyle birlikte. Burada eşinizin farklı bir psikolojik bozukluğu olabilir. 

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Kocam benden yetişkin film pozisyonları istiyor! Esra Ezmeci'ye gelen sorular 'pes' dedirtti

Soru: Kocam benden porno pozisyonları istiyor "bul at bana gelince yaparız" diyor zevkle geliyor. Öyle iyi mi kötü mü? 

Cevap: Eşinizle aranızda fantezilerinizi konuşabilir. Gün içinde bununla ilgili birbirinize görseller ya da yazılar atabilirsiniz. Bu aranızdaki tutku ve heyecanı artıracaktır.

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