Brüksel'deki terör saldırısında iki kişi ölmüştü: Belçika Adalet Bakanı istifa etti

Brüksel'de geçen hafta iki İsveç uyruklu kişiyi öldüren saldırgan hakkında Tunus tarafından iade talep edildiğinin ancak talebin işleme alınmadığının ortaya çıkması üzerine Belçika Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne görevinden istifa etti. Quickenborne, hatanın sorumluluğunu üstlenerek mağdurların ailelerinden, İsveç halkından ve Belçika vatandaşlarından özür dileyerek istifasını duyurdu.

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de 16 Ekim tarihinde iki İsveç uyruklu kişinin ölümü ile sonuçlanan silahlı saldırının faili Abdesalem Lassoued’in 15 Ağustos 2022’de Tunus tarafından iadesinin talep edildiği ve talebin Belçika Adalet Bakanlığı tarafından işleme alınmadığı ortaya çıktı.

Bu olay üzerine Belçika Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne dün akşam gerçekleştirdiği basın toplantısında görevinden istifa ettiğini şu sözlerle açıkladı:

"Bu, dramatik sonuçları olan bireysel, devasa ve kabul edilemez bir hatadır. Adalet Bakanlığı adına mağdurlardan ve ailelerinden içtenlikle özür diliyorum. İsveç halkından ve Belçika vatandaşlarından da özür dilemek istiyorum"

Quickenborne’nin yerine gelecek isim ise henüz bilinmiyor.

Saldırıyı gerçekleştiren Abdesalem Lassoued’in sığınma başvurusunun Ekim 2020’de reddedildiği, göçmenlik hizmetlerinin takibi kaybettiği anlaşıldı. Lassoued’in eşi ve kızıyla birlikte Brüksel’de yaşamaya devam ettiği öğrenildi.

15 Ağustos 2022’de ise Tunus hükümetinin Lassoued’in Belçika’dan iadesini talep ettiği, Belçika Adalet Bakanlığı’nın talebi 1 Eylül 2022’de Brüksel Savcılığı’na ilettiği, ancak talebe Adalet Bakanlığı tarafından yanıt verilmediği ve yetkili hakimin iade talebiyle ilgili harekete geçmediği ortaya çıktı.

2022 yılında söz konusu sulh hakimine toplam 31 iade talebinin iletildiği, bunlardan 30’unun işleme alındığı, ancak Lassoued ile ilgili talebin işleme alınmadığı öğrenildi.

Ülkeye farklı yollarla girdikten sonra iltica başvurusu reddedilen düzensiz göçmenler, yıllarca Belçika’da kalabiliyor. 'Kağıtsızlar' olarak adlandırılan düzensiz göçmenlerle ilişkin yaşanan sorunlara Brüksel yönetimi ise henüz kalıcı bir çözüm bulmuş değil.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de 16 Ekim’de EURO 2024 Elemeleri için Belçika ve İsveç milli takımları arasındaki maçın oynandığı stadyum yakınlarında terör örgütü DEAŞ üyesi olduğunu belirten Tunuslu Abdesalem Lassoued’in gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu 2 İsveçli hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından kaçan Lassoued, ertesi gün bir kafede vurularak yakalandı. Ağır yaralanan Lassoued yaşamını yitirmişti.