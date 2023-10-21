9. Zeka ve Yetenek Kongresi başladı

Türkiye Zeka Vakfı ile ODTÜ işbirliğiyle düzenlenen 9. Zeka ve Yetenek Kongresi'nin açılışı, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.

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Türkiye Zeka Vakfı (TZV) Başkanı Emrehan Halıcı, "Sağlıklı bir beyin sadece sorun çözmeye odaklanmaz, sorun çözerken başka sorunlar yaratmamaya ve daha da önemlisi başkaları için sorunlar yaratmamaya da odaklanır." dedi.

TZV ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) işbirliğiyle düzenlenen 9. Zeka ve Yetenek Kongresi'nin açılışı, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Açılışta konuşan Halıcı, Cumhuriyet'in 100. yılında bu kongreyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yeterli emek ve bilgi olmadan sonuca ulaşmanın hedeflendiği, bunun için her yolun sakıncasız görüldüğü, zekayla kurnazlığın karıştırıldığı durumlarla sık sık karşılaşıldığını belirten Halıcı, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Her işin esas hedefine kısa ve kestirme yoldan ulaşmak arzu edilir olmakla beraber yolun makul, mantıklı ve özellikle bilimsel olması gerekir." sözünü hatırlattı.

"Sağlıklı bir beyin sadece sorun çözmeye odaklanmaz, sorun çözerken başka sorunlar yaratmamaya ve daha da önemlisi başkaları için sorunlar yaratmamaya da odaklanır." diyen Halıcı, etik değerlere bağlılığın denetimini ve vicdan muhasebesini ancak sağlıklı bir beynin yapabileceğini kaydetti.

Daha iyi bir dünya için sağlıklı beyinlere ihtiyaç olduğunu dile getiren Halıcı, bu ihtiyacı karşılayacak yolun ana kapısının da eğitim olduğunu vurguladı. Halıcı, "Öğrenilenin öğretildiği ve yaşam boyu sürecek bir eğitim, adaletin, eşitliğin, özgürlüğün temel alındığı bir eğitim, barışın, kardeşliğin, sevginin olmazsa olmaz kabul edildiği bir eğitim, bilime, sanata, teknolojiye dayalı, zeka ve yeteneğin ön planda tutulduğu bir eğitim..." ifadelerini kullandı.

"Bireylerin zeka ve yeteneklerinin ölçülebileceği uygun ortamlar oluşturulmalı"

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök de son yıllarda her alanda baş döndürücü hızda gelişim ve değişim yaşandığına dikkati çekti. Kök, benzer şekilde zekanın kullanımının da daha kapsayıcı olacak şekilde hızla geliştiğine işaret etti.

Her bireyin zeka ve yetenek türünün önce fark edilmesinin, sonra da geliştirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Kök, "Bu bağlamda bireylerin zeka ve yeteneklerinin ölçülebileceği ve tespit edilebileceği uygun ortamlar yaratılması ve bu kişilerin uygun şekilde eğitilmesi için çevresel faktörlerin yaratılması hayati derecede öneme sahiptir." diye konuştu.

Kök, bu meselelerin ülkelerin bilimsel, ekonomik ve teknolojik geleceğini ilgilendiren stratejik bir konu olduğunu ifade etti.

"İyi nesiller için iyi eğitim tartışılmaz bir gerçek"

TZV Genel Kurul Üyesi ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise Türkiye'nin sahip olduğu jeostratejik konumunu etkili şekilde kullanarak dünyanın önemli ülkelerinden biri haline geldiğini söyledi.

Bunu, iyi yetişmiş nesillerle devam ettirmeleri gerektiğini kaydeden Ünüvar, iyi nesiller için de iyi eğitim şartının tartışılmaz gerçek olduğunu belirtti.

Zekanın uzun süre doğuştan gelen bir özellik olduğunun ve geliştirilemeyeceğinin varsayıldığını aktaran Ünüvar, son yıllardaki çalışmalarla zekanın geliştirilebileceğinin, bunun da en temel ögesinin okumak olduğunun ortaya konulduğunu anlattı.

Kongrede, güncel ve yenilikçi konularda alanının aktörleri bir araya geliyor

Türkiye Zeka Vakfı tarafından 2013'ten bu yana düzenlenen kongre, eğitime yön veren, güncel ve yenilikçi konularda alanının tüm aktörlerini bir araya getiriyor.

Yarın sona erecek kongrede, zeka ve yeteneğin hayat başarısındaki rolü, Türkiye'de özel yetenekli öğrencilerin eğitimine yönelik çalışmalar, üstün zekalı ve yetenekli çocuğa sahip ebeveynlerin yaşadığı sorunlar ve bunların çözümü ele alınacak.

Kongrede, üstün zekalı ve yetenekli bireylerin tespit edilmesi, eğitilmesi, desteklenmesi ve izlenmesine ilişkin sorun ve öneriler de tartışılacak.