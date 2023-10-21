BIST 7.511
DOLAR 27,94
EURO 29,65
ALTIN 1.780,41
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yanan arabasını söndürmek isterken ağır yaralandı!

Yanan arabasını söndürmek isterken ağır yaralandı!

Aksaray’da seyir halinde alevler içinde yanan aracını söndürmek isteyen sürücü yanarak ağır yaralandı. Yanan araç metal yığını haline gelirken ağır yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Olay, saat 11.00 sıralarında Aksaray Gücünkaya köyü yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray istikametine seyreden Ö.A. (29) idaresindeki 68 BA 908 plakalı otomobil motor kısmından yanmaya başladı. Kısa sürede araç alevler içinde kalırken sürücü kendini araçtan atarak canını kurtardı. Yanan aracını söndürmek için kendi çabalarıyla yangına müdahale eden Ö.A., araçta meydana gelen patlamalar ve alev püskürmesi sonucu vücudunun birçok yerinden yanarak ağır yaralandı.

Diğer araç sürücüleri tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı sürücüyü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün vücudunun birçok yerinde yanık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek 1 saat süren çalışma sonucu yangını tamamen söndürdü. Yanan araç metal yığını haline döndü. Jandarma ekipleri inceleme yaparken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır anneleri bin 510 gündür evlat nöbetinde!
Diyarbakır anneleri bin 510 gündür evlat nöbetinde!
Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ilk öğrencileri stajlarını tamamladı!
Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ilk öğrencileri stajlarını tamamladı!
Hamileler ve çocuklara ‘İyot’ uyarısı
Hamileler ve çocuklara ‘İyot’ uyarısı
Kayseri Park AVM'de şüpheli ölüm
Kayseri Park AVM'de şüpheli ölüm
İnfaz düzenlemesiyle cezaevlerinde 30 bin kişilik yer açıldı
İnfaz düzenlemesiyle cezaevlerinde 30 bin kişilik yer açıldı
İsrail'den vatandaşlarına seyahat uyarısı
İsrail'den vatandaşlarına seyahat uyarısı
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu
Bolu Dağı geçişindeki onarım çalışmalarının yarısı bitti
Bolu Dağı geçişindeki onarım çalışmalarının yarısı bitti
Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne atanan isim belli oldu
Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne atanan isim belli oldu
AK Parti'den Avrupa'ya "Fazıl Say" tepkisi
AK Parti'den Avrupa'ya "Fazıl Say" tepkisi
Derbi günü! Galatasaray evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor! İlk 11'ler, maç kaçta hangi kanalda?
Derbi günü! Galatasaray evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor! İlk 11'ler, maç kaçta hangi kanalda?
Meksika'da kasırga uyarısı! Norma geliyor!
Meksika'da kasırga uyarısı! Norma geliyor!