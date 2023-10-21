Yanan arabasını söndürmek isterken ağır yaralandı!

Aksaray’da seyir halinde alevler içinde yanan aracını söndürmek isteyen sürücü yanarak ağır yaralandı. Yanan araç metal yığını haline gelirken ağır yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

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Olay, saat 11.00 sıralarında Aksaray Gücünkaya köyü yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray istikametine seyreden Ö.A. (29) idaresindeki 68 BA 908 plakalı otomobil motor kısmından yanmaya başladı. Kısa sürede araç alevler içinde kalırken sürücü kendini araçtan atarak canını kurtardı. Yanan aracını söndürmek için kendi çabalarıyla yangına müdahale eden Ö.A., araçta meydana gelen patlamalar ve alev püskürmesi sonucu vücudunun birçok yerinden yanarak ağır yaralandı.

Diğer araç sürücüleri tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı sürücüyü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün vücudunun birçok yerinde yanık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek 1 saat süren çalışma sonucu yangını tamamen söndürdü. Yanan araç metal yığını haline döndü. Jandarma ekipleri inceleme yaparken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.