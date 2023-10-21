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Bolu Dağı geçişindeki onarım çalışmalarının yarısı bitti

Bolu Dağı geçişindeki onarım çalışmalarının yarısı bitti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı-Abant kavşaklarında 23 kilometrelik kesimde başlatılan onarım çalışmalarında ilerleme oranı yüzde 50'ye ulaştı.

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Bolu Dağı Tüneli dahil söz konusu kesim, Ankara yönünde, tünel portallarının çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 viyadükte 5 derz değişimi yapılması amacıyla 25 Eylül'de trafiğe kapatıldı.

Ankara istikametinde trafik akışı Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimine yönlendirilirken, İstanbul yönü ise ulaşıma açık bulunuyor.

Bölgede Karayolları ekipleri, derz değişimi, viyadükler arasındaki yıpranmış beton bariyerlerin değiştirilmesi ve çelik ağların yenilenmesi ile İstanbul-Ankara yönünde tünel boyunun 80 metre uzatılması için çalışma yürütüyor.

Ayrıca tünel içerisinde ve Kaynaşlı-Abant kavşakları arasında asfalt yama çalışması yapılıyor.

Güzergahta 46 günde bitirilmesi planlanan onarım çalışmalarının yarısı tamamlandı.

Karayolları ekipleri, yolun 9 Kasım'da ulaşıma açılması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

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