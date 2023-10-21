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Eski AK Parti Milletvekili Cemal Uysal hayatını kaybetti

Eski AK Parti Milletvekili Cemal Uysal hayatını kaybetti

Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, AK Parti 22. dönem Ordu Milletvekili olan Cemal Uysal'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Bozdağ, Uysal'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

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AK Parti 22. dönem Ordu milletvekili olan Cemal Uysal 83 yaşında hayatını kaybetti. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"22. dönem Ordu milletvekilimiz Cemal Uysal’ın vefatını teessürle öğrendim. Merhum milletvekilimiz Cemal Uysal’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekânı cennet, makâmı âlî olsun,inşallah"

Cemal Uysal kimdir?

Cemal Uysal, 1940 yılında Ünye' de doğdu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye Bölümünden mezun oldu. Yedi yıl T.C. Ziraat Bankasında Müfettiş, dokuz yılda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Bakanlık Başmüfettişi olarak görev yaptı. 5'ncı ve 6'ncı kalkınma planlarının hazırlanmasında görev aldı. Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili, TİGEM-Tarım İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı görevinde bulunan Cemal Uysal'ın; Sosyal Güvenlik Fonları (1977) , Türkiye'de Enflasyon Çıkmazı (1981) , Serbest Piyasa Ekonomisinde İstihdam ve Ücret Seviyesinin Teşekkülü Meselesi (1983) , İktisadi Kalkınmanın Sosyal Cephesi (1992) adlı yayınlanmış dört kitabı bulunmaktadır. Bunların haricinde birçok ilmi dergide ve gazetede; ekonomi; bankacılık, finans sistemi ve sosyal güvenlik konularında otuza yakın makalesi yayınlandı.

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