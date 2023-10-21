BIST 7.511
DOLAR 27,94
EURO 29,65
ALTIN 1.780,41
HABER /  GÜNCEL

Gazzeli doktorun anlattıkları kan dondurdu! "İlk defa böyle yaralanmalar görüyoruz"

Gazzeli doktorun anlattıkları kan dondurdu! "İlk defa böyle yaralanmalar görüyoruz"

İsrail'in Gazze'de başlattığı bombardımanlarda çok sayıda sivil vatandaş hayatını kaybederken Gazzeli bir doktorun yaptığı açıklama akıllarda soru işareti bıraktı. Doktor, "Yaralı gelenlerde komplikasyon var ölme oranı neredeyse yüzde yüz. İsrail'in kullandığı silahlar anormal silahlar. İlk defa böyle yaralanmalar görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Abone ol

İsrail'in günlerdir Gazze'ye başlattığı bombardımanlarda çok sayıda sivil vatandaş hayatını kaybetti.

Son olarak sivillerin sığındıkları hastane hedef alındı ve çok sayıda kadın, çocuk hayatını kaybetti. Gazzeli bir doktorun sosyal medyaya düşen açıklaması ise dehşetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. 

Gazzeli bir doktor, İsrail'in saldırılarında kullandığı silahlara dikkati çekti. Bu silahların neden olduğu komplikasyonları daha önce hiç görmediklerini söyledi.

Doktor: "Yaralı gelenlerde komplikasyon var ölme oranı neredeyse yüzde yüz. Bu soykırım Bu insanlar sivil. Ne askeri neden siyasi konularla hiç bir alakaları yok. İsrail'in kullandığı silahlar anormal silahlar. İlk defa böyle yaralanmalar görüyoruz. 4. derece yanık bu yaralar. Bütün vücutta yanmalar var" ifadelerini kullandı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Otel odasında fenalaşan Alman kadın turist hastanede öldü
Otel odasında fenalaşan Alman kadın turist hastanede öldü
Ali Yalçın: Filistin tarihinin en büyük soykırımını yaşıyor
Ali Yalçın: Filistin tarihinin en büyük soykırımını yaşıyor
Genç kızın yardım çığlıklarını duyup tacizciyi yaka paça polise teslim ettiler
Genç kızın yardım çığlıklarını duyup tacizciyi yaka paça polise teslim ettiler
Brüksel'deki terör saldırısında iki kişi ölmüştü: Belçika Adalet Bakanı istifa etti
Brüksel'deki terör saldırısında iki kişi ölmüştü: Belçika Adalet Bakanı istifa etti
Kekemelikte erken tanı, konuşma terapisinde başarıyı artırıyor!
Kekemelikte erken tanı, konuşma terapisinde başarıyı artırıyor!
Satsuma mandalinasında hasat dönemi başladı
Satsuma mandalinasında hasat dönemi başladı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Dış ticaret açığımız 5 milyara dolara geriledi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Dış ticaret açığımız 5 milyara dolara geriledi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Tek hedef şampiyonluk
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Tek hedef şampiyonluk
İstanbul'da belediye otobüsü yayaya çarptı!
İstanbul'da belediye otobüsü yayaya çarptı!
Bahçesinde bağlı köpeğinin saldırısına uğradı, ağır yaralandı!
Bahçesinde bağlı köpeğinin saldırısına uğradı, ağır yaralandı!
İstanbul barajlarında son durum ne? İSKİ açıkladı
İstanbul barajlarında son durum ne? İSKİ açıkladı
9. Zeka ve Yetenek Kongresi başladı
9. Zeka ve Yetenek Kongresi başladı