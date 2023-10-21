Gazzeli doktorun anlattıkları kan dondurdu! "İlk defa böyle yaralanmalar görüyoruz"

İsrail'in Gazze'de başlattığı bombardımanlarda çok sayıda sivil vatandaş hayatını kaybederken Gazzeli bir doktorun yaptığı açıklama akıllarda soru işareti bıraktı. Doktor, "Yaralı gelenlerde komplikasyon var ölme oranı neredeyse yüzde yüz. İsrail'in kullandığı silahlar anormal silahlar. İlk defa böyle yaralanmalar görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Abone ol

İsrail'in günlerdir Gazze'ye başlattığı bombardımanlarda çok sayıda sivil vatandaş hayatını kaybetti.

Son olarak sivillerin sığındıkları hastane hedef alındı ve çok sayıda kadın, çocuk hayatını kaybetti. Gazzeli bir doktorun sosyal medyaya düşen açıklaması ise dehşetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Gazzeli bir doktor, İsrail'in saldırılarında kullandığı silahlara dikkati çekti. Bu silahların neden olduğu komplikasyonları daha önce hiç görmediklerini söyledi.

Doktor: "Yaralı gelenlerde komplikasyon var ölme oranı neredeyse yüzde yüz. Bu soykırım Bu insanlar sivil. Ne askeri neden siyasi konularla hiç bir alakaları yok. İsrail'in kullandığı silahlar anormal silahlar. İlk defa böyle yaralanmalar görüyoruz. 4. derece yanık bu yaralar. Bütün vücutta yanmalar var" ifadelerini kullandı.