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Otel odasında fenalaşan Alman kadın turist hastanede öldü

Otel odasında fenalaşan Alman kadın turist hastanede öldü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde eşiyle birlikte tatil yaparken odasında fenalaşan 34 yaşındaki Alman uyruklu turist kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, Evrenseki turizm bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 yıldızlı bir otelde tatil yapmakta olan 34 yaşındaki Alman vatandaşı Carolin Wagner Gross (34) eşiyle birlikte kaldıkları odaya çıktıktan bir süre sonra fenalaşarak kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Carolin Wagner Gross’un cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi, Cumhuriyet savcısı ve Adli Tabibin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi

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