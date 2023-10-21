Hakan Fidan'dan Kahire Barış Zirvesi'nde flaş açıklamalar: İsrail Gazze'de 2 milyon kişiyi hapiste tutuyor

Kahire'de düzenlenen Barış Zirvesi'nde konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Hamas çatışmalarına ilişkin "Bu kriz küresel boyutlarda savaşlar çıkarabilir. Adil bir çözüm bulunmalı. İki devletli çözüm yoluna geri dönülmesi gerekiyor. Bağımsız Filistin devleti kurulmalı" dedi.

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Mısır'ın başkenti Kahire'de "Gazze'deki Gelişmeler, Filistin Davasının Geleceği ve Barış Süreci" konulu zirve başladı. Zirvede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor. Kritik zirvede Bakan Hakan Fidan, Ürdün Kral 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve BM Sekreteri Guterres açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Şu an Filistin'deki durum bir trajedi, hep öyleydi ancak şimdi daha da kötüleşiyor. Bunu kınamada koşulsuz olmalıyız. İsrail'in sözde zaferlerinin uzun dönemde güvenlik sağlamayacağı onlara anlatılmalı. İsrail bazı ülkelerin güvenliğini açık çek olarak kullanıyor.

İsrail'e yapılan askeri yardımlar işgali derinleştirmekten başka hiçbir işe yaramıyor.

"Bu kriz küresel boyutlarda savaşlar çıkarabilir"

Filistin'in acısı normalleştiriliyor. İsrail Gazze'de 2 bin kişiyi hapiste tutuyor. Bu kriz küresel boyutlarda savaşlar çıkarabilir. Adil bir çözüm bulunmalı. Türkiye çatışmaların durmasını ve Gazze'ye koşulsuz insani yardım gönderilmesini istiyor.

"İki devletli çözüm yoluna geri dönülmeli"

İki devletli çözüm yoluna geri dönülmesi gerekiyor. Bağımsız Filistin devleti kurulmalı. Daha ötesi bir garantör mekanizması olmalı. Türkiye onurlu, adil ve güvenli bir gelecek için çalışıyor ve bu zirve için Mısır'a teşekkür ediyor.

Kral 2. Abdullah

Zirve kapsamında konuşan Ürdün Kralı 2. Abdullah, "Gazze'nin aralıksız bombalanması acımasızdır. Kuşatılmış ve çaresiz bir halkın toplu olarak cezalandırılması, yerlerinde edilmesi; uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve savaş suçudur." dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi

Zirveye ev sahipliği yapan Sisi ise, bu sabah açılan Refah Sınır Kapısı'na değinerek, "Refah Sınır Kapısı'nı bir an için bile kapatmadık ama sınırın Filistin tarafındaki İsrail bombardımanı insani yardımların geçişini engelledi." ifadesini kullandı. Gazze'deki insanı vahşete atıf yapan ve Batı'yı ikiyüzlü davranmakla suçlayan Sisi, "Yüzyıllarca inşa ettiğimiz medeniyetin değerleri nerede? Çifte standart olmadan masum insanlar arasındaki eşitlik nerede?" diye sordu. "Mısır, barışçıl sivillerin hedef alınmasını ve öldürülmesini açık ve net bir şekilde kınıyor" diye devam eden Sisi, toplu cezalandırmanın yanlışlığına dikkati çekti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise, "Gazze'deki sivillere yönelik İsrail saldırısıyla karşı karşıyayız. Adaletin olmayışı ve Filistinlilerin haklarının ihlali nedeniyle şiddet döngüsü sürekli yenileniyor. Mevcut krizi, iki devletli çözümü uygulayarak ve işgali net bir takvim çerçevesinde sona erdirerek aşabiliriz. Topraklarımızı terk etmeyeceğiz." diye konuştu.

BM Sekreteri Guterres

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze Zirvesi'nde, "Dün Refah sınırındaydım ve orada bir paradoks gördüm. Bir yanda yiyecek kamyonları, diğer yanda boş mideler." dedi. Guterres, insani bir felaketi önlemek için Gzze'ye insani yardım getirme konusundaki kararlılığın devan etmesi çağrısında bulunarak, "Kamyonların Mısır'dan Gazze'ye hızlı ve güvenli bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Bunu gerçekleştirmek için ilgili tüm taraflarla durmadan çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Guterres ayrıca, "Filistinlilerin ihtiyaçları meşru ve çok. Bu trajik olayların geniş bağlamında 56 yıllık bir işgal var. Hamas'ın saldırısı meşru görülemez ancak Filistinli sivillerin toplu cezalandırılması da meşru görülemez. Büyük bir insani yardım gerekli Gazze'ye. İnsani bir ateşkesin hemen sağlanması için çağrıda bulunuyorum. Gerçek bir barışın tek çözümü var iki devletli bir çözüm." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis

Zirveye katılan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise, İsrail-Filistin çatışmasına yönelik olarak, "Hiçbir askeri müdahale, geçerli bir siyasi çözümün yerini alamaz." diye konuştu.