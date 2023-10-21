Milli futbolcu ameliyat edildi! Kulübü açıkladı

Al Ahli, milli futbolcu Merih Demiral'ın sağ diz menisküsünden ameliyat olduğunu açıkladı.

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Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'dan kötü haber geldi.

Al Ahli, milli futbolcunun sağ diz menisküsünden ameliyat olduğunu açıkladı. Suudi Arabistan basını ise Merih'in ameliyat sonrası 2 ay sahalardan uzak kalacağını öne sürdü.

25 yaşındaki futbolcu, Atalanta'dan transfer olduğu Al Ahli'de şu ana kadar 5 maçta süre buldu. Merih'in Suudi Arabistan ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.