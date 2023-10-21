Okan Buruk yıldız isim yedek kulübesine çekti! İşte Beşiktaş karşısında Galatasaray'ın ilk 11'i...

Abdülkerim Bardakçı'nın yenine Kaan Ayhan

Fanatik'in haberine göre Okan Buruk, Beşiktaş maçı öncesi yaptığı son provada stoper ikilisini belirledi. Buruk, bu maç için savunmada Abdülkerim Bardakcı'nın partnerini Kaan Ayhan olarak seçti. Daha çok Davinson Sanchez ya da Victor Nelsson'u izlediğimiz sağ stoperde bu akşam milli futbolcu görev yapacak.