Okan Buruk yıldız isim yedek kulübesine çekti! İşte Beşiktaş karşısında Galatasaray'ın ilk 11'i...
Bugün derbi günü... Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Saat 19:00'da başlayacak maça saatler kala Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, sürpriz bir karar verdi. Yıldız ismi yedek kulübesine çeken Okan Buruk, savunmayı iki Türk futbolcuya emanet etti. İşte Galatasaray'ın Beşiktaş maçındaki ilk 11'i...
Trendeyol Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 9. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında ezeli rakiplerinden Beşiktaş'ı konuk ederken iki ekipte son hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-Beyazlılar'ı mağlup ederek seriyi sürdürmek ve zirve takibine devam etmek isteyen Sarı-Kırmızılı ekipte karşılaşmanın oynanmasına saatler kala Okan Buruk sürpriz bir karar verdi. Buna göre Buruk, Beşiktaş derbisinde savunma tandemini değiştirecek.
Abdülkerim Bardakçı'nın yenine Kaan Ayhan
Fanatik'in haberine göre Okan Buruk, Beşiktaş maçı öncesi yaptığı son provada stoper ikilisini belirledi. Buruk, bu maç için savunmada Abdülkerim Bardakcı'nın partnerini Kaan Ayhan olarak seçti. Daha çok Davinson Sanchez ya da Victor Nelsson'u izlediğimiz sağ stoperde bu akşam milli futbolcu görev yapacak.
Takımdaki 3. Türk Kerem olacak
Okan Buruk'un Beşiktaş karşısına çıkaracağı 11'de 3'üncü yerli Kerem Aktürkoğlu olacak. Forvet arkasına alıştırılmaya çalışılan Kerem Aktürkoğlu, Beyiktaş derbisinde tekrar sol kanatta görev yapacak.