Muhtar babasını silahla yaraladı, tutuklandı!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, tartıştığı muhtar babasını silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.Abone ol
Pazarçayırı Mahallesi muhtarı olan babası R.G'yi, 13 Ekim'de silahla yaraladıktan sonra yakalanan E.G'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Pazarçayırı Mahallesi muhtarı R.G. ile oğlu E.G. arasında 13 Ekim'de, aynı mahalledeki evlerinde tartışma çıkmış, E.G. babasını tabancayla ayağından vurarak yaralamıştı.
Olayın ardından kaçan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanmıştı.