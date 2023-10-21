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Kayseri'de Mame Thiam tarihe geçti! Rizespor eli boş dönüyor

Kayseri'de Mame Thiam tarihe geçti! Rizespor eli boş dönüyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Mondihome Kayserispor sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 yendi.

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Milli maç arasının ardından Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın açılış maçında Mondihome Kayserispor ve Çaykur Rizespor, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Mondihome Kayserispor'un gollerini 31, 65 ve 89'da Mame Thiam kaydetti. Konuk takımın tek golü 71. dakikada Zeqiri'den geldi. 

Kayserispor bu sezon 3. galibiyetini aldı ve puanını 13 yaptı. Çaykur Rizespor ise 14 puanda kaldı.

Opta verilerine göre Sarı kırmızılıların gollerini atan Mame Thiam, Kayserispor formasıyla iki maçta hat-trick yapan ilk futbolcu oldu. 

Maçtan dakikalar

17. dakikada gelişen Kayserispor atağında Thiam, karşı karşıya kaldığı kaleci Gökhan Akkan'ı geçemedi. Dönen topu önünde bulan Cardoso'nun şutunda, kaleye giden meşin yuvarlağı Rizespor defans oyuncuları uzaklaştırdı.

26. dakikada Kayserispor'un sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta, Cardoso'nun ceza sahasına ortasında, müsait durumdaki Ali Karimi'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

31. dakikada Kayseri ekibi öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Cardoso'nun ceza sahasına ortasına Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak içeri girdi: 1-0

38. dakikada gelişen Rizespor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Gaich'in sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Maçın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Öte yandan, iki takım sahaya birlikte, "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz" yazılı pankart ile çıktı. Müsabaka öncesi Filistin'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

50. dakikada Rizespor defans oyuncusundan topu kapan Morte'nin ceza sahası içinden sert şutunu kaleci Gökhan Akkan ayaklarıyla çeldi.

59. dakikada sol kanattan gelişen Rizespor atağında, Benhur Keser'in pası ile ceza sahasında topla buluşan Varesanovic'in sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

67. dakikada Kayseri ekibi farkı 2'ye çıkardı. Kayserispor'un sol kanattan kullandığı korner atışının ardından maçı devam ettiren hakem Burak Şeker, VAR'ın uyarısı üzerine pozisyonu izleyip, penaltı kararı verdi. Thiam, penaltı atışında topu ağlara gönderdi: 2-0

70. dakikada Rizespor farkı 1'e indirdi. Sağ kanatta topla buluşan Muhammet Taha Şahin'in ortasına, arka direkte bulunan Zeqiri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1

87. dakikada Alikulov'un ceza sahasında Thiam'ı düşürmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Thiam, penaltı atışında topu ağlara gönderdi: 3-1

Maç, Kayserispor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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