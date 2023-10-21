İtalya Başbakanından "İsrail-Filistin krizinde iki devletli çözüm" çağrısı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail ve Filistin arasındaki krizin tırmanmasını önlemek için her şeyi yapmaları gerektiğini, bu konudaki en ciddi yolun "iki halk-iki devlet" perspektifine dayanan çözüm olduğunu söyledi.

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Meloni, Mısır'ın başkenti Kahire'de devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı "Kahire Barış Zirvesi"ne katıldı.

Hamas'ın, İsrail'e yönelik saldırılarını kınadıklarını vurgulayan Meloni, rehineler için de endişeli olduklarını ve bütün rehinelerin bir an önce serbest bırakılmasını istediklerini dile getirdi.

Meloni, bir devletin ne kadar tahrik edilse de "intikam alma" hissiyle yaklaşmaması gerektiğini, bununla beraber bir devletin, vatandaşlarının ve sınırlarının güvenliğini sağlamasının meşru olduğunu belirtti.

Başbakan Meloni, "Krizin tırmanmasını önlemek ve bu krizin kontrolünü kaybetmekten kaçınmak için imkansızı yapmalıyız çünkü sonuçları hayal bile edilemez. Bunu yapmanın en ciddi yolu, 'iki halk-iki devlet' perspektifine dayanan, somut ve belirli bir zaman çerçevesine sahip olması gereken yapısal bir çözüme yönelik siyasi girişimdir." ifadesini kullandı.

Acil önceliğin, sivil halkın daha fazla acı çekmesini önlemek için gerekli olan insani yardım erişiminin sağlanması olduğunu vurgulayan Meloni, "Kitlesel göç de bu bölgenin istikrarsızlaşmasına yol açabilir. Bu ihtiyacımız olan bir şey değil." dedi.

Meloni, krizin yatışması için yapılan girişimlere ve Gazze’ye yönelik yardımlara da değinerek, "Bu konferansta hazır bulunan birçok aktörün yaptığı arabuluculuk çalışmasını bu anlamda çok önemli buluyorum. AB Komisyonu'nun Gazze'ye insani yardımlarını 3 katına çıkarma kararının da çok önemli olduğunu düşünüyorum. İtalya da bu konuda çalışıyor." diye konuştu.

Meloni, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Meloni, Kahire'deki temasları sırasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de görüştü.

Meloni'nin, Kahire'deki temaslarını tamamladıktan sonra İsrail'e geçmesi ve burada Başbakan Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmesi bekleniyor.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 84 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.