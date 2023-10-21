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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelenskiy ile görüştü: Barışçıl yöntemlerle çözüm mümkün

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelenskiy ile görüştü: Barışçıl yöntemlerle çözüm mümkün

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra İsrail ile Filistin arasındaki gerilim ve bölgedeki insani kriz ele alındı.

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Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının yanında, İsrail ile Filistin arasındaki gerilim ve bölgedeki insani kriz ele alındı.

Erdoğan görüşmede, İsrail-Filistin çatışması başta olmak üzere, bölgedeki süreçlerin barışçıl yöntemlerle çözümünün mümkün olduğunu, Türkiye’nin bunun sağlanması için her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğini ifade etti.

Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze’deki son durum, insan hakları ihlallerinin önlenmesi için yapılması gerekenler ve masum sivillere kesintisiz insani yardımların ulaştırılması konuları ele alındı.

"Telafisi imkansız sonuçlar doğuracak"

Erdoğan görüşmede, Batılı ülkelerin tutumlarının Gazze’deki insan hakları ihlallerini artırdığını, İsrail’i durdurmak için ülkelerin çaba sarf etmemesinin telafisi imkansız sonuçlar doğuracağını, Batının ve dünya kamuoyunun gözler önünde gerçekleşen ve görmezden gelinen insani dramları sona erdirmek için bir an önce harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

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