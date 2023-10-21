Siyasi partilere Hazine'den para akacak! Hangi seçim için Hazine'den parti kaç lira alacak?
Siyasi partiler Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlere hazırlanıyor. Bir yandan aday belirlemeye çalışan partiler, diğer yandan da ittifak için zemin arıyor. Siyasi partilerin kasasına bu yıl Hazine'den adeta para akacak. Hangi parti ne kadar Hazine ve seçim yardımı alacak? İşte parti parti listesi...
Bir yandan yerel seçimlere hazırlanan siyasi partiler diğer yandan da Ocak ayında Hazine'den yapılacak olan yardımları beklemeye başladı. Bu yıl yerel seçim nedeniyle iki kat artacak olan Hazine yardımından yüzde 7'lik barajı aşan 5 parti yararlanabilecek. Gelecek yıl seçim olması nedeniyle 5 siyasi parti tam iki katı Hazine yardımı alacak.
14 Mayıs'ta yapılan milletvekili seçimleri sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yeni dönemde, 5 siyasi parti grup çatısı altında 15 partinin milletvekilleri yer aldı. AKP, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Parti yüzde 7 barajını aşarak Hazine yardımı almaya hak kazandı.
Seçimde barajı aşan partilerin oy oranlarına göre paylaştırılan Hazine yardımından en yüksek tutarı AK Parti alacak. İşte ocak ayında partilere yapılacak mali yardımın miktarları...
Ocak ayında AK Parti’ye 1 milyar 329 milyon lira Hazine yardımı yapılacak.