Siyasi partilere Hazine'den para akacak! Hangi seçim için Hazine'den parti kaç lira alacak?

Bir yandan yerel seçimlere hazırlanan siyasi partiler diğer yandan da Ocak ayında Hazine'den yapılacak olan yardımları beklemeye başladı. Bu yıl yerel seçim nedeniyle iki kat artacak olan Hazine yardımından yüzde 7'lik barajı aşan 5 parti yararlanabilecek. Gelecek yıl seçim olması nedeniyle 5 siyasi parti tam iki katı Hazine yardımı alacak.