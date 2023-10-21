BM Genel Sekreteri acil ateşkes çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "acil insani ateşkes" çağrısında bulundu.

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Mısır'da "Kahire Barış Zirvesi" adıyla düzenlenen uluslararası Gazze konferansında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "insani ateşkes" ilanının verilmesi için çağrıda bulunuldu.

Guterres'in acilen atılması gereken üç adım; Abluka altında Gazze Şeridi'nde yaşayan sivillere yönelik insani yardımın hiçbir engelin ulaştırılması dışında, İsrail'de kaçırılan kişiler yaralanmadan ağır şekilde serbest bırakıldı ve çatışmaların şiddetlenmesinin engellenmesine yönelik çabalar için süreklilik sağlanması sıralandı.

Sorunun sadece iki devletli çözümle aşılabileceğini söyleyen Guterres, "Harekete geçme, bu korkunç kâbusu sonlandırmak için harekete geçme zamanı geldi" dedi.

Guterres'in boyutlarına, açıklamada bulunduğu Fransa ve İspanya'dan destek geldi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da insani ateşkes programında bulundu. Colonna, Gazze'deki sivillere yardımın ulaştırılabilmesi için bir insani koridorun değiştirilmesi gerektiğini söyledi.