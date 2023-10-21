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Fazıl Say’ın 100. Yıl Marşı, Nemrut Dağı zirvesinde seslendirildi

Fazıl Say’ın 100. Yıl Marşı, Nemrut Dağı zirvesinde seslendirildi

Son günlerde gündemden düşmeyen sanatçı Fazıl Say’ın bestelediği ‘100. Yıl Marşı'nı, Cumhuriyetin 100. yılında 100 öğrenci, 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı’nda seslendirdi.

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Ünlü piyanist Fazıl Say'ın, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duruşu ve barış için verdiği çabalarını desteklediği yönündeki açıklamasının ardından İsviçre’deki 4 konseri iptal edildi. Son günlerde gündemden düşmeyen Piyanist Fazıl Say’ın, 100. Yıl Marşı, Cumhuriyetin 100. Yılında Nemrut Dağı zirvesinde öğrenciler tarafından seslendirildi.

Malatya Nesibe Aydın Yıldızlar Malatya İlkokul 3 ve 4. sınıfta eğitim gören 100 öğrenci, 100. Yıl Marşı’nı seslendirdi.

Müzik Öğretmeni Ezgi Karaman’ın şefliğinde seslendirilen 100. Yıl Marşı büyük beğeni topladı.

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