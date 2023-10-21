Aydın'da işçinin feci ölümü! Mesai arkadaşları yasa boğuldu

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yapımına devam eden otoban inşaatında tonlarca ağırlıktaki demir kalıp altında kalan bir işçi hayatını kaybetti.

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Olay, Nazilli-Bozdoğan Karayolu üzerinde yapımı devam eden Aydın-Denizli Otobanı inşaatında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobandaki Esenköy mevkiinde çalışma yapan Fatih Çağan isimli işçinin üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle tonlarca ağırlıktaki demir kalıp düştü.

Olayı gören Çağan'ın iş arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin yardımıyla demir kalıp işçinin üzerinden kaldırıldı.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Çağan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Çağan'ın ölüm haberini alan iş arkadaşları yasa boğuldu.

Çağan'ın cansız bedeni gerekli olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.