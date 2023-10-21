BIST 7.511
DOLAR 27,94
EURO 29,65
ALTIN 1.780,41
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Aydın'da işçinin feci ölümü! Mesai arkadaşları yasa boğuldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aydın'da işçinin feci ölümü! Mesai arkadaşları yasa boğuldu

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yapımına devam eden otoban inşaatında tonlarca ağırlıktaki demir kalıp altında kalan bir işçi hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, Nazilli-Bozdoğan Karayolu üzerinde yapımı devam eden Aydın-Denizli Otobanı inşaatında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobandaki Esenköy mevkiinde çalışma yapan Fatih Çağan isimli işçinin üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle tonlarca ağırlıktaki demir kalıp düştü.

Olayı gören Çağan'ın iş arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin yardımıyla demir kalıp işçinin üzerinden kaldırıldı.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Çağan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Çağan'ın ölüm haberini alan iş arkadaşları yasa boğuldu.

Çağan'ın cansız bedeni gerekli olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Siyasi partilere Hazine'den para akacak! Hangi seçim için Hazine'den parti kaç lira alacak?
Foto Galeri Siyasi partilere Hazine'den para akacak! Hangi seçim için Hazine'den parti kaç lira alacak? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kayalıklara düşen İngiliz paraşüt pilotu öldü!
Kayalıklara düşen İngiliz paraşüt pilotu öldü!
Fazıl Say’ın 100. Yıl Marşı, Nemrut Dağı zirvesinde seslendirildi
Fazıl Say’ın 100. Yıl Marşı, Nemrut Dağı zirvesinde seslendirildi
BM Genel Sekreteri acil ateşkes çağrısında bulundu
BM Genel Sekreteri acil ateşkes çağrısında bulundu
Adalet Bakanı Tunç duyurdu! Hepsi Kızılay'a devredilecek
Adalet Bakanı Tunç duyurdu! Hepsi Kızılay'a devredilecek
Isparta’da gülün taban fiyatı 51 lira olarak açıklandı
Isparta’da gülün taban fiyatı 51 lira olarak açıklandı
İsrail içinde 12 bin sivilin olduğu hastaneyi vuracak! Hamas 2 ABD'li esiri serbest bıraktı
İsrail içinde 12 bin sivilin olduğu hastaneyi vuracak! Hamas 2 ABD'li esiri serbest bıraktı
İç Anadolu'nun en büyük Canlı Hayvan Borsası ve Pazar Yeri açıldı!
İç Anadolu'nun en büyük Canlı Hayvan Borsası ve Pazar Yeri açıldı!
Bir aydır kayıp adam parçalanmış halde bulundu!
Bir aydır kayıp adam parçalanmış halde bulundu!
Hindistan'ın insanlı uzay uçuş projesinin test aracı başarılı oldu!
Hindistan'ın insanlı uzay uçuş projesinin test aracı başarılı oldu!
İtalya Başbakanından "İsrail-Filistin krizinde iki devletli çözüm" çağrısı
İtalya Başbakanından "İsrail-Filistin krizinde iki devletli çözüm" çağrısı
Muğla'da Cumhuriyet'in 100. yılında 220 kanocu kürek çekti
Muğla'da Cumhuriyet'in 100. yılında 220 kanocu kürek çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelenskiy ile görüştü: Barışçıl yöntemlerle çözüm mümkün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelenskiy ile görüştü: Barışçıl yöntemlerle çözüm mümkün