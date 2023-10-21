BIST 7.511
DOLAR 27,94
EURO 29,65
ALTIN 1.780,41
HABER /  DÜNYA

İsrail ordusu kiliseyi bombalamıştı! "Sivil zayiat" dediler

İsrail ordusu kiliseyi bombalamıştı! "Sivil zayiat" dediler

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 20 kişinin hayatı kaybettiği "kilise saldırısı"nda asıl hedefinin Hamas hedefleri olduğunu savunarak ölenleri "sivil zayiat" şeklinde tanımladı.

Abone ol

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının önceki gece Gazze'nin Ez-Zeytun Mahallesi'nde Hamas'ın roket ve havan atmakta kullanılan askeri kontrol-komuta merkezini hedef aldığı iddia edildi.

Açıklamada, ordunun, tarihi 425 yılına uzanan Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'nin bu saldırıda "sivil zayiat verdiği" savunularak "kesinlikle kilisenin asıl hedef olmadığı" ileri sürüldü.

Hamas'ı bölgedeki sivil yerleşimleri "kalkan olarak kullanmakla" suçlayan İsrail ordusu, "sivillerin zarar görmemesi" gerekçesiyle Gazze'nin kuzeyinde yaşayanlara güney bölgesine tahliyeleri için uyarı gönderdiğini bildirdi.

İsrail'in, 19 Ekim gecesi düzenlediği saldırıda Rum Ortodoks Kilisesi'ne sığınmış 18'i Hristiyan 20 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı tarihi kiliseye düzenlediği saldırıyı kınamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray - Beşiktaş derbisi (CANLI YAYIN)
Galatasaray - Beşiktaş derbisi (CANLI YAYIN)
Yunan başbakanı da "iki devletli çözüm" dedi!
Yunan başbakanı da "iki devletli çözüm" dedi!
Polis yeleği kullanılarak 1 milyon 600 bin liralık gasp yaptılar!
Polis yeleği kullanılarak 1 milyon 600 bin liralık gasp yaptılar!
İsrail'den 20 hastane için tahliye uyarısı
İsrail'den 20 hastane için tahliye uyarısı
Aydın'da işçinin feci ölümü! Mesai arkadaşları yasa boğuldu
Aydın'da işçinin feci ölümü! Mesai arkadaşları yasa boğuldu
Kayalıklara düşen İngiliz paraşüt pilotu öldü!
Kayalıklara düşen İngiliz paraşüt pilotu öldü!
Fazıl Say’ın 100. Yıl Marşı, Nemrut Dağı zirvesinde seslendirildi
Fazıl Say’ın 100. Yıl Marşı, Nemrut Dağı zirvesinde seslendirildi
BM Genel Sekreteri acil ateşkes çağrısında bulundu
BM Genel Sekreteri acil ateşkes çağrısında bulundu
Adalet Bakanı Tunç duyurdu! Hepsi Kızılay'a devredilecek
Adalet Bakanı Tunç duyurdu! Hepsi Kızılay'a devredilecek
Isparta’da gülün taban fiyatı 51 lira olarak açıklandı
Isparta’da gülün taban fiyatı 51 lira olarak açıklandı
İsrail içinde 12 bin sivilin olduğu hastaneyi vuracak! Hamas 2 ABD'li esiri serbest bıraktı
İsrail içinde 12 bin sivilin olduğu hastaneyi vuracak! Hamas 2 ABD'li esiri serbest bıraktı
İç Anadolu'nun en büyük Canlı Hayvan Borsası ve Pazar Yeri açıldı!
İç Anadolu'nun en büyük Canlı Hayvan Borsası ve Pazar Yeri açıldı!