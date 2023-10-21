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Galatasaray - Beşiktaş derbisi (CANLI YAYIN)

Galatasaray - Beşiktaş derbisi (CANLI YAYIN)

Süper Lig önemli bir derbiye sahne olacak. Şampiyonluk yarışının iki dev takımı Galatasaray ve Beşiktaş, Ali Sami Yen'de mücadele edecek.

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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbide karşı karşıya geliyor. Ali Sami Yen'de yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Galatasaray 0-0 Beşiktaş (CANLI SKOR)

Geçen sezon şampiyon tamamladığı lige iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 8 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 22 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.

Beşiktaş ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 16 puan toplayarak 4. sırada yer buldu.

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan Ayhan, Torreira, Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Icardi

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Omar Colley, Zaynutdinov, Tayfur, Amir Hadziahmetovic, Gedson, Ghezzal, Rashica, Aboubakar

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