Anadolu Otoyolu'nda iki araç çarpıştı: 5 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım bir süre aksadı.Abone ol
Otoyolun İstanbul istikametine seyreden H.E. idaresindeki hafif ticari araç, Kaynaşlı mevkiinde M.C. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki H.C, H.E. ve M.E. yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde bir süre aksayan ulaşım, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.