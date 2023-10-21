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İsrail, Gazze'de Nuseyrat Mülteci Kampı'nı bombaladı

İsrail, Gazze'de Nuseyrat Mülteci Kampı'nı bombaladı

İsrail savaş uçakları, Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'na hava saldırısı gerçekleştirdi.

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İsrail'in Hamas'ın Aksa Tufanı baskınını bahane ederek Gazze'ye başlattığı misillemede 13 gün geride kaldı.

Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları'na ait hedefleri vurduklarını iddia eden İsrail ordusunun yıkıma uğrattığı her yerde sivil cenazeler taşınıyor.

Mülteci kampı bombalandı: Onlarca sivil kayıp var

Sivil kayıpların 5 bini geçtiği Gazze'de, 1948'de savaş nedeniyle göçe zorlanan Filistinliler için kurulan Nuseyrat Mülteci Kampı da bombalandı.

Kampta 2 restoranın bombalandığı saldırı nedeniyle onlarca kişinin hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Nuseyrat Mülteci Kampı'nın geçmişi

Kamp 1948 Arap-İsrail Savaşından sonra, Filistin'in güney bölgelerinden kaçan mültecilerin buraya yerleştirilmesi ile kuruldu. Filistin Merkezi İstatistik Bürosunun rakamlarına göre kampta 2006 yılında 64.423 kişi yaşıyordu. UNRWA kaynaklarına göre günümüzde kampta 80.194 kayıtlı mülteci yaşamaktadır. İsrail Gazze sınırı kapatılmadan önce buradaki mültecilerin çoğu İsrail'de işçi olarak çalışıyordu.

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