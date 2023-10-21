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Mauro Icardi'den derbide yeni rekor
Galatasaray'da Mauro Icardi, Beşiktaş karşısında kaydettiği golle Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla en fazla derbi golü atan yabancı oyuncu oldu.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar maça Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Kaan Ayhan, Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi 11'iyle başladı.
Galatasaray, 26. dakikada Mauro Icardi'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Icardi bu golle Gheorghe Hagi'yi (8) geride bırakarak Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla en fazla derbi golü atan yabancı oyuncu oldu.