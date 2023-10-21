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Mauro Icardi'den derbide yeni rekor

Mauro Icardi'den derbide yeni rekor

Galatasaray'da Mauro Icardi, Beşiktaş karşısında kaydettiği golle Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla en fazla derbi golü atan yabancı oyuncu oldu.

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar maça Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Kaan Ayhan, Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi 11'iyle başladı.

Galatasaray, 26. dakikada Mauro Icardi'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Icardi bu golle Gheorghe Hagi'yi (8) geride bırakarak Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla en fazla derbi golü atan yabancı oyuncu oldu.

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