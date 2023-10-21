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Galatasaray tribünlerinden Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi!

Galatasaray tribünlerinden Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi!

Galatasaray taraftarı, Beşiktaş derbisi öncesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir koreografi gerçekleştirdi.

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Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılı takımın sahası Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan derbinin öncesinde Galatasaray taraftarı bir koreografi gerçekleştirdi.

Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi

Maç öncesinde stadyumu dolduran futbolseverler, Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir koreografi yaptı.

Ortaya çıkan bu görüntüler ise sosyal medyada büyük bir beğeni topladı.

Koreografi iki tribünde gerçekleşti

Kuzey tribününde kartonlarla Türk bayrağı yapılırken, 3 boyutlu koreografide; Mustafa Kemal Atatürk, Metin Oktay, Bülent Korkmaz, Okan Buruk, Aziz Sancar, öğretmen, madenciler ve öğrencilerin resimleri yer aldı.

Doğu tribününde ise kartonlarla ilk önce '1923' ve '2023' yazıldı. Daha sonra kartonların diğer tarafıyla 'İlelebet Cumhuriyet' yazısı gösterildi.

Ayrıca tribündeki pankartlarda Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz' ve 'Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır' sözleri yer aldı.

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