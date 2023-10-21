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İsrail yüzünden 130 bebek ölüm tehdidi altında

İsrail yüzünden 130 bebek ölüm tehdidi altında

İsrail'in yoğun saldırı ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yakıt girişine izin vermemesi, bölge hastanelerindeki 130 prematüre bebeği ölüm riskiyle karşı karşıya bıraktı.

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bölge hastanelerinde yakıt yetersizliği nedeniyle jeneratörlerin çalıştırılmasında sıkıntı yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde 130 prematüre bebek, İsrail işgalinin hastane jeneratörlerini çalıştırmak için gerekli yakıtın getirilmesine engel olmasındaki ısrarı sebebiyle ölüm riskiyle karşı karşıya." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle yakıt sıkıntısı çeken Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde ciddi problemler yaşanıyor.

Hastanelerdeki elektrik sıkıntısı, tıbbi araç gereçlerin kullanımını zorlaştırarak hasta ve yaralıların tedavisine engel oluyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklamayla Gazze'ye yakıt girişine izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, daha önce de, "Gazze Şeridi'ndeki hastanelere acilen yakıt ulaştırılmaması durumunda bunun yaralılar ve hastalar için ciddi tehlike oluşturacağı konusunda uyarıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

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