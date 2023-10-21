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Sakatlanıp çıkmıştı! Okan Buruk'tan Icardi açıklaması
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinin son anlarında sakatlık yaşayan Icardi'nin son durumu hakkında açıklama yaptı.Abone ol
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbinin son dakikalarında sakatlanan Mauro Icardi'yle ilgili açıklama yaptı.
Okan Buruk, Mauro Icardi'nin durumunun çekilecek MR sonrası belli olacağını dile getirdi.