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Sakatlanıp çıkmıştı! Okan Buruk'tan Icardi açıklaması

Sakatlanıp çıkmıştı! Okan Buruk'tan Icardi açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinin son anlarında sakatlık yaşayan Icardi'nin son durumu hakkında açıklama yaptı.

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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbinin son dakikalarında sakatlanan Mauro Icardi'yle ilgili açıklama yaptı.

Okan Buruk, Mauro Icardi'nin durumunun çekilecek MR sonrası belli olacağını dile getirdi.

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