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Burak Yılmaz: İçimize sindirmiyoruz, hazmetmiyoruz

Burak Yılmaz: İçimize sindirmiyoruz, hazmetmiyoruz

Galatasaray ile oynadıkları derbi maçını 2-1 kaybeden Beşiktaş'ta Teknik Sorumlu Burak Yılmaz, "Çok üzgünüz. Olabilecek her şey oldu! İçimize sindirmiyoruz, hazmetmiyoruz! Daha iyi olmak zorundayız" dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadele, 2-1'lik Galatasaray galibiyeti ile tamamlandı.

Müsabaka sonrasında Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, yayıncı kuruluşa konuştu.

Yılmaz, "Taraftarımıza teşekkür ederiz. Maçtan sonra da bizi çağırdılar. İkinci yarı için tüm takımı tebrik ederim. 10 kişiydik ama 10 kişi gibi değildik. Oyunun hakimi ikiniz yarıda bizdik. İlk yarı oyuna giremedik. Belki oyuncular korktular, stres yaptılar. Belki ben hata yaptım. Oyuncu kardeşlerime teşekkür ederim. Mert'in kartı, o veya bu! Yorum yapmak istemiyorum. Zaten herkes konuşuyordur. Nasıl oynanması gerekiyorsa, Galatasaray'ın sahasında özellikle ikinci yarıda öyle oynadık. İnşallah oyunumuzun üstüne koyarak gideceğiz." dedi. 

"İçimize sindirmiyoruz"

Daha iyi olmaları gerektiğinin altını çizen genç çalıştırıcı, "Çok üzgünüz, çok çok üzgünüz. Olabilecek her şey oldu! İçimize sindirmiyoruz, hazmetmiyoruz! Daha iyi olmak zorundayız. Bu maçtan sonra taraftarların bizi yanına çağırması, motive ediyor. Bundan sonra skoru alacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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