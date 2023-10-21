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Kuzey Kore'den, ABD açıklaması: Savaş halindeyiz

Kuzey Kore'den, ABD açıklaması: Savaş halindeyiz

Kuzey Kore, ABD savaş uçağının Güney Kore'deki Cheongju Hava Üssüne inmesini kınayarak, Kore Yarımdası'nın savaş halinde olduğunu ve ABD'ye karşılık vereceğini açıkladı.

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Kore Merkezi Haber Ajansında (KCNA) yer alan haberde, B-52 bombardıman uçağının, 17 Ekim'de başlayan Seul Uluslararası Havacılık ve Savunma Fuarı'nda (ADEX) yaptığı uçuşun ardından başkentin güneydoğusundaki Cheongju hava üssüne inmesi kınandı.

Haberde, "ABD, Kore Yarımadası'nın kanunen savaş halinde ve bölgede konuşlanan stratejik varlıklarının, yıkımın ilk hedefi olduğunun farkındadır." ifadesi kullanıldı.

Kuzey'e karşı nükleer savaş provokasyonlarının "daha tehlikeli bir aşamaya" doğru ilerlediği belirtilen haberde, buna "uygun bir karşılık" verileceği kaydedildi.

Haberde, ABD'nin yanlış adımlarını tekrarlamasının, "Amerika kıtasını, kritik anına yaklaştıracağını anlamasını" gerektirdiği ifade edildi.

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