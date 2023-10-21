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Fernando Muslera: Icardi gibi bir golcümüz var

Fernando Muslera: Icardi gibi bir golcümüz var

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi ve kaptanı Fernando Muslera, Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Beiktaş'ı ağırlayan Galatasaray, rakibini 2-1 yenerek önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Beşiktaş derbisi sonrasında açıklamalarda bulundu.

"En iyi maçımız bu değil"

Derbiyi değerlendiren Fernando Muslera "En iyi oyunumuz değil ama 3 puanı almamız önemliydi. Bayern Münih maçı öncesi moral oldu." dedi.

"Mauro Icardi gibi golcümüz var"

Özellikle ilk yarılarda kalesini gole kapatmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Muslera "Bu konularda beyefendi olmaya çalışıyorum. Ne zaman 'Gol yemiyoruz' desek, gol yiyoruz. Mauro Icardi gibi golcümüz var, onun da yardımı çok. Takımın performansı yıldız isimlerle yukarı çıkıyor." ifadelerini kullandı.

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