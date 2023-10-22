Batı'nın başka ülkeler için istediği hak ve özgürlüklerin nedeni belli oldu Erdoğan Aktaş yazdı

Yazar Erdoğan Aktaş, İsrail zulmünü görmezden gelen Batı ülkeleri için, "Çünkü anladık ki, o anlı şanlı demokrasi savunucusu ülkeler, özgürlükleri sadece kendi emperyal ve insanlık dışı talepleri için istiyorlarmış." dedi.

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İsrail çoluk çocuk demeden Gazze'yi vuruyor. Hastane, cami, kilise, pazar yerleri konutlar, yerle bir edildi. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şimdiye kadar 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişi öldü.

Korkunç saldırılar aynı zamanda Batı'nın ifade özgürlüğü ve insan hakları değerlerini de vurdu.

Protesto gösterileri yasaklanıyor, İsrail’i protesto eden öğrenciler ya tehdit ediliyor ya da okullarından atılıyor.

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Filistin konusunda sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle Avrupa'da vereceği bazı konserlerin iptal edildiğini duyurdu.

Hayran olunan Batı medyasında Gazze’de hayatını kaybedenleri “öldü”, İsrail’dekileri ise “öldürüldü” diye ifade ediyorlar.

İşte bu duruma tepki gösteren yazar Erdoğan Aktaş, tv100'deki yazısında Batı'yı eleştirdi.

"Kendi emperyal ve insanlık dışı talepleri için istiyorlarmış"

İsrail'in saldırılarıyla birlikte Batı demokrasisi ve hukuk sistemi kâğıttan kuleler gibi yıkılıp yok olmaya başladığına dikkat çeken Aktaş, "İsrail Batı demokrasisini de vurdu" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Esas sorun ne biliyor musunuz? Eskiden Ortadoğu ve Asya’daki totaliter yönetimlere karşı Batı demokrasileri ve medyası örnek gösterildi.

Fakat İsrail, tıpkı masum sivilleri vurduğu gibi, Batı demokrasisini de öyle bir vurdu ki, artık o totaliter ve baskıcı rejimlerde yaşayanların, muhaliflerin, aydınların, gazetecilerin örnek göstereceği demokrasi, özgürlük anlayışı da büyük zarar görmüş oldu.

Çünkü anladık ki, o anlı şanlı demokrasi savunucusu ülkeler, özgürlükleri sadece kendi emperyal ve insanlık dışı talepleri için istiyorlarmış.

İsrail hem masum insanları bombalamaya devam ediyor hem de dünyanın örnek aldığı Batı demokrasisini."