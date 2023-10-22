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TAG Otoyolu'nda freni patlayan tır dehşet saçtı: 3 ölü, 11 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
TAG Otoyolu'nda freni patlayan tır dehşet saçtı: 3 ölü, 11 yaralı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda freni boşalan tır, önündeki minibüse çarpıp yol çalışması yapan ekiplerin arasına daldıktan sonra alev aldı. Feci kazada 3 kişi ölürken 11 kişi de yaralandı.

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Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Narlı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir tır, freni boşalınca kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan tır, önce önündeki minibüse çarparak savurdu daha sonrasında ise yol asfalt çalışması yapan karayolları ekiplerinin arasına dalarak devrilerek alev aldı.

İtfaiye ekipleri kaza sonrası çıkan yangını söndürdü

Feci kazanın ardından çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaza sonrası çıkan yangına müdahale edere söndürdü.

3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Sağlık ekipleri ise yaptıkları ilk değerlendirmede 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Feci kazada yaralanan 11 kişi ise olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Feci kazada ölenlerin cansız bedenleri ise adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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