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28 Şubat döneminin anlatıldığı "Bin Yıl" oyunu ilk kez sahnelendi

28 Şubat döneminin anlatıldığı "Bin Yıl" oyunu ilk kez sahnelendi

Tiyatro Ankebut'un 28 Şubat döneminde yaşananları anlatan yeni oyunu "Bin Yıl" prömiyer yaptı.

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Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe, kültür sanat ve edebiyat dünyasından çok sayıda davetlinin yanı sıra tiyatroseverler katıldı.

Nurdan Albamya'nın kaleme aldığı, yönetmenliği Yunus Emre Obut'un üstlendiği oyunda, Cengiz Gül, İslam Çamyar, Kamil Özkaynak ve Kemalettin Caymaz rol alıyor.

"Tiyatro sahnesine taşınmış ilk kara komedi oyunu"

Oyunun yazarı ve yapımcı Nurdan Albamya, AA muhabirine, oyunun bir 28 Şubat panoraması olduğuna dikkati çekerek, "O dönemde yaşanılan durumlara parmak bastığımız bir oyun. Özellikle 28 Şubat'ı yaşamamış gençlere o dönemi anlatmak istediğimiz bir oyun." dedi.

28 Şubat döneminde gerçek yaşanmış bir hikayeyi sahneye taşıdıklarını ifade eden Albamya, şunları kaydetti:

"Biz yaptığımız projelerde aslında yaşadıklarımızı sanat eserleriyle anlatmaya çalışıyoruz. Filistin Hakkında Konuşmalıyız oyununda Filistin'i ve oradaki acıyı anlatıyoruz. 28 Şubat döneminde yaşanılanlar da sanat eserleri arasında hak ettikleri değeri görmediler. Bir şeyler yazılıyor belki ama o dönemde yaşananları sahne sanatlarına ve sinemaya taşımamız gerektiğini düşünüyorum. Bin Yıl oyunumuz 28 Şubat hakkında tiyatro sahnesine taşınmış ilk kara komedi oyunu olma özelliği taşıyor."

Albamya, 28 Şubat dönemini yaşadığını ve etrafındaki insanların bu süreçten çok fazla etkilendiğini de aktararak, Tiyatro Ankebut olarak yakın gelecekte yeni oyunlara imza atacaklarını ve sadece kadınların izleyebileceği, tüm ekibin kadınlardan oluştuğu bir oyun sahnelemek istediklerini de dile getirdi.

"Yakın tarihte yaşadıklarımızı yeni nesillere unutturmamalıyız"

Oyuncu Kamil Özkaynak ise tarihte yaşanmış acı olayları anlatan eserlerin farkındalıkları artıran bir yönü olduğuna işaret ederek, "Dizi sektöründeki tarihi dizilere vatandaşlarımızın reaksiyonları kitap almanın ötesine geçti. Bir araştırma ve öğrenme merakını getirdi. Türk toplumu için yakın dönemde 28 Şubat ve 15 Temmuz tarihleri çok değerli. Ben toplumsal hafızaya çok önem veriyorum. Bu yüzden bu projede olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Özkaynak, Bin Yıl oyununun acı hatıraları tatlı bir dille hicvettiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aliya İzzet Begoviç 'Unutulan soykırım tekrarlanıyor' diyor. Biz yakın tarihte yaşadıklarımızı yeni nesillere unutturmamalıyız. Yaşadıklarımızı anlatmanın en güzel yönü de sanattır. Yaşanmış bir hikayeyi oynuyor olmak beni çok mutlu etti. O insanlar gerçekten bu mağduriyeti yaşamışlar. Hazırlık sürecimiz de çok eğitici ve öğretici geçti. Duygulandığımız çok zamanlar oldu. İnşallah seyirciye duygularımızı geçiririz. Farkındalığı çok olsun, yeni kapılar ve ufuklar açsın istiyoruz

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