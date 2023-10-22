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Boşandığı eşi ve ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsı bıçakla yaraladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Boşandığı eşi ve ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsı bıçakla yaraladı

Erzurum’un Palandöken ilçesinde bir kişi eski eşini ve birlikte yaşadığını düşündüğü kişiye bıçakla yaraladı.

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Edinilen bilgiye göre, B.G. yaklaşık bir hafta önce eşi K.K.’dan boşandı. B.G. dün akşam saatlerinde eski eşinin evine gelerek önce eşi tartıştığı K.K’yı ardından aynı binada oturan ve eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü O.Y.’yi bıçakla yaraladı. Bıçakla kendisini de yaralayan öfkeli koca B.G. olay yerinden kaçtı.

Yarılalar K.K. ve O.Y. 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri B.G’yi kısa süre sonra yakalayarak gözaltına aldı.

Polis olayın şüphelisi B.G. suç aletini evin yakınlarındaki mazgalın altına attığını belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaparken olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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