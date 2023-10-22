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F1 ABD Grand Prix: Sprint yarışında Verstappen birinci!

F1 ABD Grand Prix: Sprint yarışında Verstappen birinci!

Formula 1 Dünya Şampiyonası ABD Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

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Sezonun 19. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde 19 tur üzerinden yapıldı.

İlk cepten başladığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada gören Verstappen, 8 puanı hanesine yazdırdı.

Bitiş çizgisini liderden 9.465 saniye sonra geçen Lewis Hamilton (Mercedes) 2'nci, 17.987 saniye geriden gelen Charles Leclerc (Ferrari) ise 3. sırayı aldı.

Bugün saat 22.00'de başlayacak ABD Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 441 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 228

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 201

4. Fernando Alonso (İspanya): 183

5. Carlos Sainz (İspanya): 156

Takımlar

1. Red Bull: 669

2. Mercedes: 334

3. Ferrari: 307

4. Aston Martin: 230

5. McLaren: 224

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