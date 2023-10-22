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Adana Demirspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak

Adana Demirspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

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Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligde 5 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda topladığı 17 puanla haftaya 3. sırada giren Adana ekibi, 6 puanla 18. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Süper Lig'deki son üç mücadelesinde Beşiktaş'ı 4-2, Coredon Alanyaspor'u 4-0 ve Trabzonspor'u 1-0 yenen Adana Demirspor, galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor.

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