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Seyir halinde yanmaya başladı, şoför atlayıp kurtuldu!

Seyir halinde yanmaya başladı, şoför atlayıp kurtuldu!

İstanbul Arnavutköy'de motor kısmından duman çıkan minibüsün yanacağını anlayan şoför, aşağıya atladı. Bir süre ilerleyen minibüs, park halindeki bir otomobile çarparak alev aldı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, seyir halindeki bir minibüsün motor kısmından yükselen dumanları fark eden sürücü kendisini minibüsten aşağıya attı. Bir müddet sokakta ilerleyen minibüs daha sonra park halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs alev topuna döndü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, itfaiye ekipleri gelene kadar bir vatandaş yangın tüpü ile de alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangın anları ve sonrasında yaşananlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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