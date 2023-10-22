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23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası yarın başlıyor

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası yarın başlıyor

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası, yarın Arnavutluk'un başkenti Tiran'da başlayacak.

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Organizasyon erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda 10'ar sıklette gerçekleştirilecek. Türkiye, sıkletlerin tamamında madalya mücadelesi verecek.

Erkekler serbest stil müsabakalarıyla başlayacak şampiyona, 29 Ekim Pazar günü sona erecek.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek milli güreşçiler ise şunlar:

Erkekler serbest stil: Yusuf Demir (57 kilo), Emre Kural (61 kilo), Abdullah Toprak (65 kilo), Burak Sinin (70 kilo), İbrahim Metehan Yaprak (74 kilo), Okan Tahtacı (79 kilo), İsmail Küçüksolak (86 kilo), Muhammed Gimri (92 kilo), Oktay Çiftçi (97 kilo), Adil Mısırcı (125 kilo)

Grekoromen: Adem Burak Uzun (55 kilo), Mert İlbars (60 kilo), İsmail Culfa (63 kilo), Mustafa Safa Yıldırım (67 kilo), Muhammed Ali Göçmen (72 kilo), Ömer Can Doğan (77 kilo), Alperen Berber (82 kilo), Muhittin Sarıçiçek (87 kilo), Mustafa Olgun (97 kilo), Muhammet Hamza Bakır (130 kilo)

Kadınlar: Zehra Demirhan (50 kilo), Tuba Demir (53 kilo), Şevval Çayır (55 kilo), Elvira Kamaloğlu (57 kilo), Ebru Dağbaşı (59 kilo), Selvi İlyasoğlu (62 kilo), Büşra Efe (65 kilo), Nesrin Baş (68 kilo), Bükrenaz Sert (72 kilo), Mehtap Gültekin (76 kilo)

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