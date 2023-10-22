Bodrum'a su uyarısı! "Dip seviye" suyunu kullanmayın!

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Muğla'nın Bodrum ilçesinin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki "dip seviye" suyunun pompalarla çekilmesinin ekosisteme ve biyolojik çeşitliliğe zarar vereceği uyarısında bulundu.

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Özçelik, yaptığı açıklamada, Geyik ve Mumcular barajlarının kurumasının tek olumsuz etkisinin Bodrum'a olmadığını, baraj gölleri ve bunları besleyen derelerin etrafındaki canlı hayatının da oldukça zarar gördüğünü söyledi.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) tarafından Geyik Barajı'nın ölü hacminin altından da su almak için çalışma yapılığını aktaran Özçelik, "Yöre halkı, bu çalışma sonrasında yer altı sularının tamamen çekileceği ve buradaki canlı hayatını etkileneceği konusunda oldukça olumsuz düşüncelere sahip. Bu düşüncelerinde haklı olduklarını söyleyebilirim. Eğer bir bağışçının tüm kanını alırsanız bağışçıyı da öldürürsünüz." dedi.

Baraj göllerindeki ölü hacimlerin, buradaki canlı hayatının korunması ve akış aşağısındaki canlılara can suyu verilmesi için tasarlandığına işaret eden Özçelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Barajdaki dip seviye suyunun kullanılması durumunda buradaki canlı hayatı ile yıllar boyunca inşa edilen ekolojik sistem ve biyolojik çeşitlilik tahrip olacaktır. Bu su 15 gün yetebilecek çamurlu bir su olduğu için Bodrum'un içme suyuna kalıcı bir katkı sağlamayacaktır. İki barajımızın tamamen kurumuş olması nedeniyle bütün yük şu an yer altı su kaynaklarına yönelmiş durumda. Buradan aşırı bir çekim yapmamız durumunda yer altı su kaynaklarımız da tuzlanacak, diğer taraftan da çekilecek. Bu nedenle yer altı suyundan temin edeceğimiz su miktarı da azalacak. Yetkililerin halkı bilinçlendirme çalışmaları yapması ve esinti takvimi hakkında Bodrumluların bilgilendirilmesi gerekiyor."

Özçelik, kış yağışlarının gelmesiyle bu olumsuz etkilerin biraz azalacağını düşündüğünü, yine de gerekli önlemlerin alınması gerektiğini dile getirdi.

Milas ilçesinin Olukbaşı, Çamlıyurt ve Çallı mahallelerinin bazı sakinleri, 12 Ekim'de kapatıldığı açıklanan Geyik Barajı'nda, Bodrum'a su verebilmek için MUSKİ tarafından çalışmalar yapıldığı gerekçesiyle eylem gerçekleştirmişti. Kendi yerleşim yerlerinin de susuz olduğunu belirten gruptakiler öncelikle mahallelerinin su sorununun bir an evvel çözülmesini istemişti.

Öte yandan Bodrum'da su sorunu yarımadanın bazı bölgelerinde bir süredir devam ediyor. Bazı bölgelerin su ihtiyacı tankerlerle sağlanmaya çalışılıyor.

MUSKİ yetkilileri, her iki barajdaki "ölü hacim" olarak nitelendirilen su seviyesinin pompalarla çekileceğini, bu yöntem ile Bodrum'a su verileceğini duyurmuştu.