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Hindistan, Filistinliler için insani yardım gönderdi!

Hindistan, Filistinliler için insani yardım gönderdi!

Hindistan, Filistin halkına destek amacıyla abluka altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım gönderildiğini açıkladı.

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Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, yardımın uçakla yola çıktığını belirtti.

​​​​​​​Bagchi, Filistinliler için yaklaşık 6,5 ton tıbbi ve 32 ton afet yardım malzemesi taşıyan "IAF C-17" uçağının Mısır'daki El-Ariş Havalimanı'na gitmek üzere havalandığını kaydederek insani yardımlar arasında ilaç, çadır, uyku tulumları ve su artıma tabletleri gibi malzemelerin bulunduğunu ifade etti.

İsrail ile Filistinli gruplar arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk yardım konvoyu dün Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze Şeridi'ne girmişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 18 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

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