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Kuveyt Filistin'e destek için "hava köprüsü" kuruyor!

Kuveyt Filistin'e destek için "hava köprüsü" kuruyor!

Kuveyt, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bombaladığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayanlara destek için hava köprüsü kuruyor.

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Kuveyt resmi ajansı KUNA'ya göre, Dışişleri Bakanı Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yükünü hafifletmek için hava köprüsünün kurulduğunu ve yardım operasyonlarının yarın başlayacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Sabah, söz konusu desteğin İsrail'in "canice saldırganlığının" etkilerini hafifletmeyi amaçladığını kaydetti.

Kuveyt hava köprüsü kapsamında, 23 Ekim Pazartesi'den itibaren acil ilaç ve tıbbi malzemenin yanı sıra insani yardımlar taşıyan uçakların Mısır'ın El-Ariş kentine gideceğini aktaran Bakan Sabah, yardımların buradan da Gazze Şeridi'ne ulaştırılacağını ifade etti.

Sabah, yardımların bu hafta boyunca her gün gönderileceğini kaydetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlayan ve 16 gündür aralıksız devam eden saldırıları nedeniyle binlerce kişi yaşamını kaybederken, yaralıların sayısı 13 bini aştı.

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