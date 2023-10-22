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Mağdurlar savcılığa başvurdu! Kıvanç Talu ve eşi hakkında kırmızı bülten çıkabilir

Mağdurlar savcılığa başvurdu! Kıvanç Talu ve eşi hakkında kırmızı bülten çıkabilir

Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkındaki dolandırıcılık iddiaları savcılıklara taşındı. Savcılık, Talu çiftini ifadeye çağıracak. Yurtdışına kaçtıkları tespit edilirse haklarında kırmızı bülten çıkartılabilir.

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Sosyal medya fenomeni 'Var Böyle Tipler' hesabıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun 30 kadar kişiyi dolandırdırğı iddia edilmişti. Hürriyet'in haberine göre mağdurlar savcılıklara suç duyurusunda bulundu.

Kıvanç Talu ve eşi Beril Talureklam bütçesine yatırım yapanlara yüksek kar vaat etti. Kendilerine yatırılan paraları birkaç kez daha yüksek bedelle geri ödeyen çift, en son topladıkları yaklaşık 100 milyon TL ile kayıplara karıştı. 16 Ekim’den bu yana Kıvanç Talu ve Beril Talu’ya ulaşamayan sözde yatırımcılar dolandırıldıklarını anladı.

Gözaltı kararı verilebilir

Talu çiftinin evleri İstanbul’un Anadolu Yakası’nda olduğu için mağdurlar çoğunlukla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyet dilekçelerini verdi. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na da başvuran oldu. Her iki savcılık da iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

Suç duyurusu yapan mağdurların ifadesini de alan savcılıklar, daha sonra Talu çiftini ifadeye çağıracak. Savcılık gerek görürse Talu çifti hakkında gözaltı kararı da verebilir. Eğer iddialardaki gibi Beril Talu ve Kıvanç Talu’nun yurtdışına çıktıkları tespit edilirse haklarında Çiftlikbank’ın kurucusu Mehmet Aydın ve Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’de olduğu gibi kırmızı bülten çıkartılabilir. Savcılıklardaki dosyaların önümüzdeki günlerde tek dosya üzerinde birleşmesi de olasılıklar dahilinde.

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