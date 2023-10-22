BIST 7.511
DOLAR 27,94
EURO 29,65
ALTIN 1.780,41
HABER /  DÜNYA

ABD Başkanı Joe Biden'den Gazze'ye insani yardım açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD Başkanı Joe Biden'den Gazze'ye insani yardım açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki halkın insani yardımlara erişmeye devam etmelerini sağlama konusundaki kararlılıklarını sürdüreceklerini ve bunun için tüm taraflarla çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Abone ol

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Gazze'ye insani yardımların ulaşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gazze'deki sivillerin gıda, su, tıbbi bakım ve diğer yardımlara erişmeye devam etmelerini sağlama konusundaki kararlılıklarını sürdüreceklerini belirten Biden, "Gazze halkının refahı için gerekli yardımların devam etmesini sağlamak üzere Refah Sınır Kapısı'nın faaliyette kalması için tüm taraflarla çalışmaya ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerle tutarlı olarak sivillerin korunması için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail ile Filistinli gruplar arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk yardım konvoyu dün Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze Şeridi'ne girmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Çankırı'da köy evi cayır cayır yandı!
Çankırı'da köy evi cayır cayır yandı!
Çamaşır makinası arızalanınca mutfağı yaktı!
Çamaşır makinası arızalanınca mutfağı yaktı!
Kuveyt Filistin'e destek için "hava köprüsü" kuruyor!
Kuveyt Filistin'e destek için "hava köprüsü" kuruyor!
İsrail kara harekatına hazırlık için Gazze'ye bombardımanı yoğunlaştırdığını duyurdu
İsrail kara harekatına hazırlık için Gazze'ye bombardımanı yoğunlaştırdığını duyurdu
Bodrum'a su uyarısı! "Dip seviye" suyunu kullanmayın!
Bodrum'a su uyarısı! "Dip seviye" suyunu kullanmayın!
Elazığ'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
Elazığ'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
Ege Bölgesi için şiddetli kuraklık alarmı!
Ege Bölgesi için şiddetli kuraklık alarmı!
İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu vurdu
İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu vurdu
Hindistan, Filistinliler için insani yardım gönderdi!
Hindistan, Filistinliler için insani yardım gönderdi!
BBP 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda kavga hareketin lideri Destici sloganları
BBP 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda kavga hareketin lideri Destici sloganları
Zeki Demirkubuz'un yeni filmi "Hayat"ın prömiyeri yapıldı
Zeki Demirkubuz'un yeni filmi "Hayat"ın prömiyeri yapıldı
Galatasaray - Bayern Münih maçında düdük çalacak isim belli oldu
Galatasaray - Bayern Münih maçında düdük çalacak isim belli oldu