İzmir'de Avrupa Gençlik Başkenti heyecanı!

2026 Avrupa Gençlik Başkenti finalisti İzmir’de sonuçların belli olacağı Kasım ayı öncesinde heyecan artmaya devam ediyor.

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İzmir’in Avrupa Gençlik Başkenti Platformu üyelerinden oluşan bir heyet, Fransa’nın Strazburg kentine giderek adaylık yarışı öncesi birtakım temaslarda bulundu.

İzmir’in 2026 Avrupa Gençlik Başkenti olması yönündeki girişimler sonucun belli olacağı Kasım ayı yaklaştıkça yoğunluk kazanıyor. Gençlerin politik, sivil, sosyal ve kültürel haklarına dair somut adımları, gençlerin önderliğinde gerçekleştirmek adına da önem taşıyan Avrupa Gençlik Başkenti ünvanını elde etmek için finalde 5 şehir yarışıyor.

İzmirli gençler bu yarışta İzmir’in elini güçlendirmek amacıyla temaslarını sürdürüyor. Avrupa Gençlik Başkenti Platformu üyelerinden oluşan bir heyet de bu kapsamda Fransa’nın Strazburg kentine gitti. Ziyarette İzmir’in Avrupa Gençlik Başkenti ekibinden İzmir Gençlik Belediyesi temsilcisi Alper Kurudere, Gençlik Örgütü Forumu (GoFor) temsilcisi Barış Azar, Cosmos Derneği temsilcisi Furkan Hergül, İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclis Başkanı İsmail Ferhat Kaplan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Avrupa Birliği çalışmalarında yer alan Gülşen Balcı ve Cenk Öz katıldı.

Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği Parlamentosu’nda yetkililerle görüşen ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu’nu izleyen ekip, Strazburg Belediyesi’nin gençlik çalışmaları ekibi ile yapılan toplantıda İzmir ve Strazburg gençleri arasında iş birliği imkanlarını değerlendirdi. Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Müsteşar Yardımcısı Gül Sarıgül ile bir araya gelerek Türk gençlerinin Avrupa-Türkiye ilişkileri ve çalışmalarında yer alabilmesi, iş birliğinin artırılması hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Çalışmalar aktarıldı

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Demokrasi ve Eğitim ve Öğretim Komitesi’nden gençlik çalışmaları uzmanları Anca-Ruxandra Pandea, Lszl Milutinovits ve Avrupa Gençlik Merkezi sorumlusu Muriel Julien ile yapılan görüşmelerde; İzmir’in Avrupa Gençlik Başkenti ile ilgili çalışmaları aktarıldı ve bu alanda yapılabileceklerle ilgili tavsiyeler alındı. AKPM Avrupa Ödülü Komitesi Başkanı Carmen Leyte, İzmir’in Avrupa ve Avrupa Gençlik Başkenti ile ilgili projelerini takdir ettiğini ifade etti.

2026 Avrupa Gençlik Başkentinin İzmir olması durumunda, gençlerle ilgili kültürel, sosyal, siyasi-ekonomik yaşam ve kalkınma programlarının ortaya konma fırsatları artacak, gençler için yaşanabilir şehir ekosistemlerinin iyileştirilmesi sağlanacak.