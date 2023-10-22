İstanbul'da Zeytinburnu Uluslararası Cumhuriyet Koşusu yapıldı

Zeytinburnu Belediyesinin bu yıl 14'üncüsünü gerçekleştirdiği Uluslararası Cumhuriyet Koşusu'nu erkeklerde Ömer Amaçtan, kadınlarda ise Gamze Bulut Duvar kazandı.

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Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 2023 sporcunun katıldığı yarış, Kazlıçeşme'de yer alan Abay Caddesi'nde gerçekleştirildi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un startını verdiği koşunun bitiş çizgisine birinci olan Ömer Amaçtan ve ikinciliği elde eden Ramazan Baştuğ, el ele tutuşarak birlikte girdi.

Organizasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Arısoy, "Bu yıl 100. yıl coşkusu var. Bu yüzden sporcularımızın, hemşehrilerimizin ilgisi daha yoğun. Bu koşunun önemli bir özelliği gerçek altın madalyanın verilmesi. 2023 sporcumuz katıldı. Emek veren, katılan tüm sporculara teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimiz'in 100. yılı kutlu olsun." diye konuştu.

Erkeklerde yarışı ikinci sırada tamamlayan Ramazan Baştuğ ile bitiş çizgisine birlikte giren Ömer Amaçtan, "Cumhuriyetimiz'in 100. yılına özel bir şey yaptık. Farkındalık için böyle bir şey yapmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Ramazan Baştuğ ise "Yarıştan önce buna karar verdik. Zaten birinci, ikinci olacağımızı düşünüyorduk. İstatistikler onu gösteriyordu. 'Son çizgiye el ele girelim.' dedik. Son 50 metrede el ele tutuştuk ve çizgiyi beraber geçtik. 100. yıla özel böyle bir şey yaptığımız için çok mutlu ve gururluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Erkeklerde Ömer Amaçtan'ın birinci, Ramazan Baştuğ'un ikinci olduğu yarışı Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa üçüncü sırada bitirdi.

Kadınlarda Gamze Bulut Duvar altın, Semra Karaaslan gümüş, Damla Çelik ise bronz madalya kazandı.