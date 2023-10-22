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Galatasaray duyurdu! Icardi'den kötü haber

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Galatasaray duyurdu! Icardi'den kötü haber

Galatasaray Kulübü, Beşiktaş derbisinde sakatlanan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sağ ayak bileği dış tendon grubu ile destek dokusunda hasar ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş ile oynanan maçta sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrıları başlayan Mauro Icardi'nin MR'ının çekildiği bildirildi.

Tetkikler sonucunda sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ile destek dokusu) hasar ve kanama tespit edildiği kaydedildi.

Icardi'nin tedavisine başlandığı aktarıldı.

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